Silisiumprodusenten REC Silicon økte inntektene til 43,2 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 36,0 millioner i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på minus 0,4 millioner dollar, ned fra 1,9 millioner i det samme kvartalet 2020.

På bunnlinjen ble resultatet før skatt minus 13,1 millioner dollar, som er en forbedring fra underskuddet på 26,6 millioner dollar i fjerde kvartal året før.

REC Silicons inntekter i kvartalet kom fra fabrikken i Butte, Montana. Den produserer silisium til halvlederindustrien.

Holder på 2023

– Fjerde kvartal demonstrerer tydelig at REC Silicons strategiske plan fungerer. REC Silicons finansielle posisjon er blitt betydelig forbedret takket være Hanwha Solutions investering, sier konsernsjef James A. May i en kommentar.

I løpet av fjerde kvartal REC Silicons kontantbeholdning redusert fra 126,3 til 110,5 millioner dollar.

May mener at REC Silicons silisiumfabrikker vil bli viktige for å gjenskape en amerikansk verdikjede innen solenergi. Samtidig vil bruk av silisium til batterier være et viktig bidrag til å gjenåpne den andre fabrikken i Moses Lake, Washington. Den har vært stengt ned siden sommeren 2019 som følge av handelskrigen mellom USA og Kina.

– Mulighetene innen silisiumbaserte anodemateriale begynner å materialisere seg. Dette er ventet å resultere i en konkret plan om å gjenoppstarte driften av Moses Lake, sier han.

På kvartalspresentasjonen ble det gjentatt at målet er å starte opp fabrikken i løpet av 2023. FA