HAV-datter sikrer 100 millioners kontrakt

Det tyrkiske verftet Cemre Shipyard har tildelt Hav Group-selskapet Norwegian Electric Systems (NES) en kontrakt for levering av batteri- og kontrollsystem, samt fungere som systemintegrator for en nullutslippsferge verftet bygger for Scandlines.

Hav Group anslår at kontraktsverdien vil være på nærmere 100 millioner kroner, således blir kontrakten den største NES noen gang har fått.

Fergen det gjelder skal trafikkere mellom Puttgarden i Tyskland og og Rødby i Danmark med ventet oppstart i 2024.

– Vi skal administrere hele energidesignet. Energilagringssystemet er for tiden verdens største for en ferge, sier Jan Klokk, salgsdirektør i NES i en kommentar.

19. januar i år annonserte NES at de vil etablere et nytt datterselskap, NES Tyrkia og åpne et kontor i Istanbul for å være nærmere de tyrkiske og Sør-Europeiske verftene.

Norwegian Electric Systems Produserer dieselelektriske og hybridelektriske systemer som gir drivstoffbesparelser og reduserer utslipp av CO2 og NOx.

Holder til i et nybygg på 10.000 kvadratmeter i Drotningsvik, der utvikling og testing av produkter og systemer foregår.

