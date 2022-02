Rekordkvartal for Hydro

Hydro fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 9.011 millioner kroner i fjerde kvartal. Det var en oppgang fra 3.403 millioner i samme periode året før.

For hele 2021 endte EBITDA på 28 milliarder kroner, opp fra 13,1 milliarder.

Styret i Hydro har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et ordinært utbytte for 2021 på 3,40 kroner pr. aksje og et ekstraordinært utbytte for 2021 på 2,0 kroner pr, aksje.

Et samlet utbytte på 5,40 kroner pr. aksje tilsvarer en utbytteutbetaling på litt over 11 milliarder kroner for 2021.

Svakere enn ventet

Hydros underliggende driftsresultat i kvartalet ble på 7.026 millioner kroner, mot 1.678 millioner kroner i samme periode året før.

Det var imidlertid ventet et underliggende driftsresultat på 7.526 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av selskapet, ifølge TDN Direkt.

«Høyere all-in metall- og aluminapriser, større volumer oppstrøms og rekordhøyt kvartalsresultat fra Hydro Energy bidro positivt til justert EBITDA i fjerde kvartal. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere faste kostnader og råvarekostnader oppstrøms og negative valutaeffekter,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Rekordhøy avkastning

Hydro hadde en justert avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital på 18,6 prosent i 2021, noe som er vesentlig høyere enn den tilsvarende avkastningen på 3,7 prosent i 2020, og også høyere enn ambisjonen om en avkastning på 10 prosent over forretningssyklusen.

Den viktigste årsaken til dette var høy etterspørsel etter aluminium og høye priser, som følge av de gode makroøkonomiske forholdene da markedet tok seg opp etter covid-19, opplyser selskapet.

- I tillegg til gode markedsforhold, har vi jobbet videre med forbedringsarbeidet i hele selskapet. Jeg er svært fornøyd med at vi har overgått forbedringsmålet for 2021 med 25 prosent. Dette er takket være en felles innsats fra alle våre 31.000 ansatte, som har jobbet iherdig og målrettet i et krevende covid-år, og viser at vi har en sterk kultur for kontinuerlig forbedring, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en kommentar.