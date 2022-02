Rekordresultat for Tomra

– Det er god fart i alle markeder, og vi ser positive etterspørselssignaler, sier Tomra-sjef Tove Andersen.

I fjerde kvartal hadde panteselskapet inntekter på 3.050 millioner kroner, som er opp fra 2.742 i samme kvartal i fjor. EBITA endte på 535 millioner kroner, mot 505 for ett år siden. Begge deler er ny rekord.

Konsernsjefen trekker frem at selskapet fortsatt har utfordringer med logistikken og forsyningskjeden, og at inflasjonspresset merkes. Det gjør at visibiliteten er svak.

– Vi avsluttet likevel 2021 med en solid ordrereserve, sier hun.

Kontantstrømmen i kvartalet endte på 658 millioner kroner. Det var en nedgang fra 890 millioner kroner i fjor.

Styret i Tomra foreslår et utbytte på 6 kroner pr. aksje.