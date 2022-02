SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Onsdag morgen la Vow frem sine resultater for andre halvår 2021. I løpet av siste halvdel av fjoråret omsatte selskapet for 252,6 millioner kroner, mot 212 millioner i samme periode året før. Resultat før skatt endte på 325,1 millioner kroner - opp fra et tap på 6,7 millioner kroner i andre halvår 2020.

For hele året året sett under ett hadde selskapet driftsinntekter på 454 millioner kroner, og skriver i børsmeldingen onsdag at de estimerer nær dobbelt så store driftsinntekter i 2022.

Året endte med et resultat før skatt på 325,1 millioner - opp fra 28,1 millioner i 2020. Den store økningen skyldes at Vow Green Metals ble fisjonert ut i fjor.

Flatt i cruise

Utviklingen i segmentet cruiseprosjekter var i halvåret relativt flat, med en omsetning på 145 millioner kroner, mot 149 i 2020. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 31 millioner, mot et EBITDA-resultat på minus 36 millioner i andre halvår 2020.

Ettermarkedsavdelingen økte driftsinntektene fra 18 millioner i andre halvdel av 2020 til 34 millioner i fjorårets siste halvdel. EBITDA-resultatet til segmentet er marginalt positivt, på 1 million - opp fra minus 5 millioner året før.

Landbasert hevet driftsinntektene i halvåret fra 49,2 millioner til 74 millioner kroner, og endte andre halvår med et EBITDA-resultat på 2 millioner, opp fra minus 3,1 million året før.

Ved utgangen av 2021 hadde Vow en ordrebok på 1,3 milliarder, i tillegg kommer opsjoner på 800 millioner kroner. Cruisesegmentet utgjør rett over 1 milliard av ordrereserven.