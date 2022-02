Rekordomsetning for Elopak i fjor

SE DIRKETE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Emballasjeprodusenten Elopak økte omsetningen med 12 prosent i fjerde kvartal, til 238,5 millioner euro, etter solide resultater på det amerikanske kontinentet.

Dette gir en samlet omsetning på 940 millioner euro for hele 2021, som er 3,5 prosent større enn året før og Elopaks høyeste noen gang.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) i fjerde kvartal endte på 19,4 millioner euro, en nedgang fra 26,8 millioner ett år tidligere.

Ekstraordinære økninger

Samlet i 2021 fikk Elopak et ebitda-resultat på 110,5 millioner euro, en nedgang på 10 prosent fra 2020.

«Vi er glade for å levere et godt resultat i 2021, til tross for ekstraordinære kostnadsøkninger for både råmaterialer og energi», kommenterer Elopak-sjef Thomas Körmendi.

Elopak venter også fortsatt volatile råvarepriser på kort sikt, men mener det skal levere på sine finansielle mål på mellomlang sikt.

Elopak (Mill. EUR) 4. kv./21 4. kv./20 2021 2020 Driftsinntekter 238,5 213,0 940,3 914,0 Driftsresultat 5,3 12,8 54,1 70,7 Resultat før skatt 4,1 8,8 50,0 60,2 Resultat etter skatt −0,4 4,7 33,8 47,8

Industriselskap som produserer kartongemballasje for distribusjon av væsker som melk, saft og juice.

Grunnlagt i 1957 og har Ferd-konsernet som morselskap og største eier.

Konsernsjef er Thomas Körmendi.

2.600 ansatte i 40 land og selger mer enn 14 milliarder kartonger årlig.

940 millioner euro i driftsinntekter fordelt på 70 globale markeder.

Styret i Elopak har foreslått et utbytte på 0,75 kroner pr. aksje for fjoråret, i tråd med tidligere kommunisert utbyttepolitikk.