Norsk Hydro presenterte rekordkvartal i går og tredoblet driftsresultatet før av- og nedskrivninger til over 9 milliarder kroner i fjerde kvartal.

For hele 2021 endte EBITDA på 28 milliarder kroner, opp fra 13,1 milliarder.



Nå gjør flere meglerhus justeringer i sine analyser av Norsk Hydro-aksjen etter gårsdagens presentasjon.

Gjennomsnittskursmålet etter hevingene er på 81,57 kroner pr. aksje. Det gir en oppside på 2 prosent fra dagens kurs på 80 kroner.

Norsk Hydro Kraftprodusent og leverandør av aluminium og aluminiumprodukter, og et resultat av at Hydros olje- og gassvirksomhet ble utskilt til Equinor høsten 2007.

Konsernsjef er Hilde Merete Aasheim, som tok over mai 2019 etter Svein Richard Brandtzæg.

I midten av mars hadde aksjekursen falt nær 40 prosent i 2020, og fallet fullførte et tre år langt kursfall.

Høsten 2020 har aksjekursen rettet seg noe, og børsverdien var 54 milliarder kroner.

Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet.

SEB

Oppjusterer kursmål på Norsk Hydro til 88 kroner pr. aksje, fra tidligere 82 kroner pr. aksje – og opprettholder kjøpsanbefaling.

Meglerhuset noterer seg at resultatene Norsk Hydro la frem var rekordsterke, men likevel under konsensus og forventninger. Samtidig rapporterer ledelsen om stramt aluminiumsmarked i 2022, og risiko for at ytterligere smelteverk i Europa blir nedstengt, ifølge TDN Direkt.

«Med fortsatt stramt marked guider Hydro at realiserte premier vil øke ytterligere i første kvartal», skriver SEB – som på bakgrunn av rapporten gjør små endringer i sine estimater.

03.02.2022 Intervju med konserndirektør Arvid Moss i Norsk Hydro om energikrisen, grønn industri og folkeopinionen om det grønne skiftet - fra Pareto Securities fornybarkonferanse.

Pareto Securities

Noterer på sin side i en analyse publisert onsdag at det bør vurderes å ta en pustepause fra Hydro-aksjen.

«Rekordhøye marginer i sykliske sektorer pleier ikke å vare», er beskjeden fra meglerhuset – som løfter kursmål til 80 kroner pr. aksje, fra tidligere 75 kroner pr. aksje, men nedgraderer aksjen til holdanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Pareto mener aksjen har oppsidepotensiale på kort sikt grunnet at aluminiumsprisen kan komme til å nå «astronomiske høyder» som resultat av potensielle Russland-sanksjoner, men samtidig estimeres det at markedet vil balansere seg når det nærmere seg 2023 og 2024.

Nordea Markets

Analytiker Hans-Erik Jacobsen i Nordea Markets holder seg også til holdanbefaling, men oppjusterer fair value på Norsk Hydro til 75 kroner pr. aksje, fra tidligere 66 kroner pr. aksje grunnet strammere aluminiumsmarked.

Han skriver imidlertid at «nedsiden i aksjen kan være stor dersom det stramme markedet skulle komme til å lette raskere enn ventet».

DNB Markets

Oppjusterer også Norsk Hydro – til 80 kroner pr. aksje, fra tidligere 70 kroner pr. aksje grunnet utsikter for høyere energipriser globalt og høyere aluminiumspriser.

Samtidig opprettholdes holdanbefalingen, ettersom meglerhuset tror dagens aksjekurs reflekterer aluminiumspriser rundt 2.600 dollar pr. tonn på langsiktig basis, ifølge TDN Direkt.

Utenlandske

Ellers oppjusterer Deutsche Bank kursmål på Norsk Hydro til 86 kroner pr. aksje, fra tidligere 82 kroner pr. aksje. Barclays oppjusterer kursmål til 93 kroner pr. aksje, fra tidligere 87 kroner pr. aksje og JP Morgan skrur opp kursmål til 69 kroner pr. aksje fra tidligere 68 kroner pr. aksje, ifølge Reuters.