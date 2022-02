USAs president Joe Biden meddeler onsdag kveld at han iverksetter sanksjoner mot selskaper bak Nord Stream 2-prosjektet - en rørledning for naturgass som strekker seg fra Russland til Tyskland .

– Jeg har i dag dirigert administrasjonen min i retning av å implementere sanksjoner på Nord Stream 2. Dette er en utviding av vår innledende transje med sanksjoner i respons på Russlands handlinger i Ukraina, sier Biden.

Den omstridte gassledningen er ferdigbygget, men ikke satt i drift. Nord Stream 2, også referert til som den nordeuropeiske gassledning, ble bygget av selskapet Nord Stream hvor russiske Gazprom er majoritetseier med en eierandel på 51,0 prosent.

Gassledningen i Østersjøen skal transportere energi til både industri og husholdninger. I året vil opp mot 55 milliarder kubikkmeter gass transporteres – nok til 20 millioner husstander. Det fremgår på Nord Stream sine nettsider at rørledningen er en kanal for russisk eksport, og et enormt prosjekt i infrastrukturen og samarbeidet mellom Europa og Russland.

Tysklands statsminister Olaf Scholz har tidligere avholdt i vente på videre eskalering av Ukraina-krisen, men sa i går nei til denne avtalen mellom Tyskland og Russland - og startet dermed sanksjonene mot Russland som følge av inntoget i Ukraina.