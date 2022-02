Kjempemarked åpner seg for HAV Group

HAV Groups datterselskap Norwegian Greentech har mottatt godkjennelse fra US Coast Guard (USCG) for sitt system for rensing av ballastvann (BWTS). Sertifiseringen gir Norwegian Greentech tilgang til et nytt, stort marked, skriver selskapet i en melding.

– Å få tilgang til et mye større internasjonalt marked er selvfølgelig viktig. Like viktig er det at våre kunder ikke lenger har noen begrensninger. De kan nå seile hvor som helst med Norwegian Greentech sine system om bord, sier Børge Gjelseth, salgs- og markedsdirektør i Norwegian Greentech.

– Vi er veldig stolte over å ha gjennomført en svært krevende USCG-godkjenningsprosess, som i bunn og grunn skaper en solid plattform for videre vekst, legger Børge Gjelseth til.



(TDN Direkt)