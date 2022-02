Tomra-aksjen splittes

Tomra har fredag ettermiddag korrigert informasjonen om den forestående splitten.

Styret i selskapet foreslår for den kommende generalforsamlingen at én gammel aksje blir splittet i to nye aksjer. Siste dag aksjen handles med retten å få omgjort én aksje til to vil være 25. mai 2022, fremgår det av en børsmelding fredag.

Eks dato vil være 27. mai 2022 og dato for godkjenning av splitten vil være 28. april 2022.