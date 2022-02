Argeo-sjefen: – Vi er i rute

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00



Argeo fikk et driftsresultat på minus 16 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med pluss 3 millioner samme periode året før, går det frem av selskapets kvartalsrapport mandag

Omsetningen var 0,4 millioner kroner i kvartalet (8), mens resultat før skatt ble minus 15 millioner kroner (3).

Argeo opplever en økende etterspørsel over tid og forventer god etterspørsel etter deres tjenester. Som et resultat fortsetter de å utvide flåten for å møte etterspørselen og levere på prosjekter, opplyses det videre.

– Argeo opplever god fremgang. Vi er i rute med driften, god anbudsaktivitet som fører til raskere ekspansjon og kommersiell utrulling, sier Argeo-sjef Trond Crantz i en kommentar.

(TDN Direkt)