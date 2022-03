NY FREMTID: - Nå bygger vi en ny fremtid for Janus i et større industrielt miljø. Dette er den beste løsningen for bedriften, sier eier og konsernsjef Janne Vangen Solheim, her sammen med Janusfabrikkens adm. direktør Arne Fonneland, om salget til Odlo International. Foto: Rune Solheim/RUNESKRIFT