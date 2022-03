Cambi har vunnet anbudskonkurranse

Cambi har vunnet en anbudskonkurranse for å gå inn i sluttfasen av en Best Value Procurement-prosess (BVP) med Vestfjorden Avløpsselskap (Veas), opplyses det i en børsmelding.

Veas er Norges største renseanlegg og betjener mer enn 800.000 personer tilsvarende fra større deler av Oslo, Asker og Bærum.

Prosjektbudsjettet er på 150 millioner kroner. Fase én av BVP inkluderer grunnleggende design, prosjektoptimalisering, etablering av en utførelsesplan og en målpris. Andre fase av BVP inkluderer endelig design og byggekontrakt, med forbehold om Veas-styrets godkjenning av fase én som forventes i andre halvår i år.

(TDN Direkt)