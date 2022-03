Tungvekter vil ikke inngå nye kontrakter med russiske selskaper

Norsk Hydro har besluttet å ikke inngå nye kontrakter knyttet til russiske produsenter inntil videre. Dette skyldes den russiske invasjonen av Ukraina, og sanksjoner pålagt Russland av EU og det internasjonale samfunnet, opplyses det i en børsmelding.

Hydro evaluerer også opsjoner for eksisterende forpliktelser, inkludert en potensiell frysing av kommersielle relasjoner med russiske selskaper, legges det til.

«Hydro har ikke forretningskritiske forsyninger fra Russland eller Ukraina», skriver Hydro, som legger til at selskapet har kommersielle relasjoner med handelsselskaper og russiske aluminiumprodusenter, for kjøp og salg av råvarer som bauksitt og alumina, aluminiummetall for omsmelting og ekstruderingskurver i aluminium.

Hydros motparter er i dag ikke underlagt internasjonale sanksjoner, legges det til.

(TDN Direkt)