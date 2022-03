Mener Scanas laksedeal er «flott fjær i hatten»

Scana-eide Seasystems AS er tildelt kontrakt på leveranse av et forankringssystem til Nordlaks Oppdrett AS og deres Hydra-prosjekt, går det frem av en børsmelding torsdag.

Seasystems starter arbeidet på Hydra-prosjektet umiddelbart, og skal levere forankringssystemet i løpet av 2023/24. Prosjekteringen skal utføres i Norge, fabrikasjon av utstyr lenger sør i Europa, og integrasjonen i oppdrettsanlegget skal skje i Tyrkia.

– At vi inngår denne avtalen med Nordlaks er en flott fjær i hatten for Seasystems. Vi har jobbet lenge med kontrakten, selvsagt i skarp konkurranse med flere andre gode tilbydere, og er glade for å ha vunnet fram med våre løsninger, kommenterer daglig leder Torkjell Lisland.

(TDN Direkt)