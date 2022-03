Alcoa stanser all handel med Russland

I en pressemelding torsdag forteller Alcoa at aluminiumsselskapet stanser all handel med Russland som følge av invasjonen av Ukraina. Det New York-noterte selskapet skriver at det vil slutte med alle kjøp av råmaterialer fra Russland, samt salg av produkter der.

Russland er en av verdens største tilbydere innen aluminiumsindustrien, men til tross for å foreløpig ha unngått sanksjoner, faller den russiske eksporten av industriell aluminium. Dette skjer som følge av at andre land ikke lenger ønsker å handle med dem.

Til tross for å ikke ha noen drift eller eierinteresser i verken Russland eller Ukraina selv, skriver selskapet at det følger situasjonen nøye. Fra og med 2. mars stanser selskapet all handel, og legger til at «det er nå viktig å vise handlekraft».

– Alcoa har en sterk posisjon i markedet og vår beslutning om å stanse handel med Russland er ikke forventet å han noen vesentlig innvirkning på vår globale konkurranseevne. Det er svært begrenset omfang vi har hatt handel med Russland før avgjørelsen og vi får nå dekket disse behovene gjennom andre markeder, skriver kommunikasjonssjef i Alcoa Trym Vassvik til Finansavisen.

– Vi har ikke salg av våre produkter til Russland, og alt salg av bauxitt og alumina er stoppet, legger han til.

Humanitær støtte

«Alcoa er dypt bekymret for den pågående invasjonen av Ukraina som har resultert i enorme humanitære lidelser. Vi har den dypeste medfølelse for alle de som nå smertes av denne meningsløse konflikten. Vi håper at en diplomatisk løsning vil nå frem og at man får en hurtig og permanent stopp av krigen.», skriver selskapet i meldingen.

– Det er viktig å fremheve at dette er en avgjørelse tatt først og fremst ut av et humanitært perspektiv, forteller Vassvik.

Alcoa skriver at det gjennom sin veldedighetsorganisasjon, The Alcoa Foundation, har gitt et beløp for å yte humanitær støtte til dem berørt av konflikten og anbefaler alle til å støtte Røde Kors sitt arbeid.

«Som et verdibasert selskap kjenner Alcoa på følelsen av at vi må gjøre noe.», skriver aluminiumsselskapet.

Børsopptur

Det New York-noterte selskapet har så langt i år steget mer enn 38 prosent på børsen, og åpnet også opp på torsdag. Etter børsåpning torsdag handlet selskapet til en kurs på over 83 dollar pr. aksje.

Selskapet produserer og selger bauxitt, alumina og aluminiumsprodukter. Til nå i år har prisen på terminkontrakter på aluminium med tre måneders løpetid steget med omtrent 27 prosent.

– Alcoa fortsetter å være bekymret for strøm-situasjonen i Sør-Norge (NO2) som fortsetter å være utfordrende som følge av gassprisen på kontinentet, sier Vassvik.