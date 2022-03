Rammeavtale til Endúr-selskap

Stockholms Vattenentreprenader AB (Sventab), et heleid datterselskap av Endúr-eide Marcon, har torsdag blitt tildelt en langsiktig rammeavtale av Stockholms Hamn for vedlikehold og reparasjoner av kaier og kaiutstyr samt byggearbeid, fremgår det av en melding.

Rammeavtalen har en varighet på to år pluss seks ettårs forlengelsesopsjoner, med maksimalt åtte år.

Stockholms Hamn AB anslår at kontraktsverdien er cirka 10–30 millioner svenske kroner pr. år, tilsvarende et inntektspotensial på 80–240 millioner svenske kroner over hele åtteårsperioden.

(TDN Direkt)