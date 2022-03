Elopak suspenderer all virksomhet i Russland

Suspensjonen inkluderer import, eksport, produksjon og salg i Russland, presiseres det i en melding. Den langsiktige effekten for Elopak vil bli vurdert i løpet av de kommende ukene. Virksomhetene i Russland og Ukraina hadde samlet rundt 10 prosent EBITDA-margin i 2021 av en omsetning på rundt 90 millioner euro.

Elopaks har et anlegg i St Petersburg, som primært leverer til det russiske markedet. Bokført verdi av den russiske virksomheten var syv millioner euro ved utgangen av 2021.

I Urania har selskapet et anlegg i Fastiv, hvor det for tiden ikke i drift, men det er intakt. Bokført verdi av den ukrainske virksomheten var 8 millioner euro ved utgangen av 2021. Anlegget produserer primært for levering til det russiske markedet, og derfor er driften av anlegget nært knyttet til situasjonen i Russland, opplyses det.

Elopak meldte torsdag at selskapet påberopte seg force majeure for russiske og ukrainske kunder, og at selskapet følgelig ikke ville være i stand til å oppfylle nåværende forsyningsforpliktelser.

TDN Direkt