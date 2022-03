Havyards datterselskap Havyard Leirvik har signert en kontrakt med fergerederiet Norled for elektrifisering av fergen «MF Ibestad».

Ombyggingen vil starte 1. august. Det skal bygges et batterirom på fergen, og dagens to dieselmotorer skal erstattes av elektriske motorer for drift av propeller. Fergen skal også ha mulighet til å gå med dieselaggregat over lengre distanser.