Eksportfinansiering Norge (Eksfin) setter i verk et nytt tiltak for å bidra til å øke eksporten for norske maritime utstyrs- og tjenesteleverandører.

Nå har det statlige selskapet innvilget en garantiramme på 700 millioner kroner til Europas største verftsgruppe, italienske Fincantieri. Når verftsgruppen kjøper varer eller tjenester fra norske leverandører, kan det trekkes fra rammen.

– Gjennom denne avtalen gjør Eksfin det enda mer attraktivt for en stor utenlandsk kjøper å velge maritime leveranser fra Norge. Fremover ønsker vi å inngå flere slike rammefinansieringer, som bidrar til å øke norsk eksport, sier adm. direktør Tone Lunde Bakker i Eksfin i en kommentar.

- BIDRAR TIL Å ØKE NORSK EKSPORT: Adm. direktør Tone Lunde Bakker i Eksfin. FOTO: Iván Kverme

Hun legger til at avtalen gjør kjøp fra Norge både mer tilgjengelig og attraktivt ved at man kan samle en rekke mindre enkeltkjøp i en større lånefasilitet.

Storkjøper

Fincantieri eier 18 skipsverft over hele verden, deriblant Vard, med flere verft i Norge. Den statskontrollerte italienske verftsgruppen har en verdensledende posisjon i flere segmenter innen skipsbygging, blant annet innen cruiseskip og marinefartøyer.

De seneste årene har Fincantieri kjøpt et bredt spekter av varer og tjenester fra nær 40 ulike eksportører i hele Norge.

Ifølge Eksfin inkluderer dette selskaper som Brunvoll, IMS Group, Jets Vaacum, Kongsberg Maritime, Scanship, Wärtsila Valmarime og Yara Marine Technologies, i tillegg til en rekke mindre eksportører.

«Norsk maritim industri står midt i en betydelig omstillingsfase mot nye segmenter som, cruise og havvind, men næringen opplever også utfordringer knyttet til koronapandemien. Basert på Fincantieris betydelige ordrebok og historiske innkjøp fra norske leverandører, vil Eksfins rammeavtale kunne bidra til ytterligere verdiskapning for norske bedrifter,» skriver Eksfin i en pressemelding.

Trippel A

Rammelånet som Eksfin nå gir er strukturert slik at Fincantieri vil ha mulighet til opptrekk over de neste to årene for ytterligere kjøp av norske leveranser.

Eksfins stiller norsk AAA-statsgaranti for lånerammen, sammen med Banco Santander, og dekker 90 prosent av bankens risiko.