– På det mest ekstreme var gassprisen oppe i 300 euro per megawattime i løpet av gårsdagen. Det er åpenbart vanskelig og i tillegg er volatiliteten viktig, forteller konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog til Finansavisen.

Onsdag morgen varslet konsernet at de inntil videre må stenge papirfabrikken i Bruck, Østerrike grunnet de skyhøye gassprisene. Prisene var allerede høye før Russlands invasjon av Ukraina sendte dem videre opp.

– Hadde noen kunne fortalt oss at dette var prisen for en lang periode kunne vi nok levd med mange ulike priser, men vi har nesten sett en 30-dobling på under halvannet år og det er fryktelig vanskelig å leve med. Volatiliteten er nesten verre, sier Ombudstvedt.

– Hvor lenge vil nedstengningen vare?

– I første rekke ut mars, sier Norske Skog-sjefen som håper å kunne normalisere driften i april med det nye energianlegget som installeres i Bruck.

Det vil både redusere CO2-utslippene, men også redusere Norske Skogs forbruk av gass betydelig.