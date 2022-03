Storbritannias statsminister Boris Johnson annonserte torsdag at han vil pumpe 4 milliarder pund inn i den britiske skipsbyggingsindustrien.

Det gjøres blant annet gjennom en oppdatert plan for nasjonal skipsbyggingsstrategi fra forsvarsdepartementet.

I løpet av de neste 30 årene skal det britiske forsvaret bygge 150 nye fartøyer i Storbritannia.

Satsingen møtes imidlertid med ramsalt kritikk fra fagforeningene som frykter planen lar flere spørsmål knyttet til hvilke skipstyper som skal bygges, og hvordan de skal finansieres forbli ubesvart. Dessuten, mener fagforeningslederne ble beløpet på 4 milliarder lovet ved en budsjettfremleggelse allerede for to år siden, skriver den britiske avisen The Mirror.

Når britiske forsvarsskip skal bygges strekker ikke 4 milliarder pund veldig langt, eksempelvis koster marinens seks Daring-klasse skip 1 milliard hver, mens de to hangarskipene i Queen Elizabeth-klassen har en prislapp på 3,1 milliarder stykket.

– Selv om strategien er et nyttig springbrett, er det vi trenger nå flere faste ordre, slik at industrien har en pipeline av arbeid som varer i det neste tiåret eller mer, og lar oss bygge kompetanse, sier Sue Ferns nestleder for foreningen Prospect.

Generalsekretær Gary Smith i GMB anklaget myndighetene for å igjen så usikkerhet i industrien med en «katastrofal politikk som nekter å garantere arbeid for britiske verft».

– Regjeringens plan kan potensielt ende med å sende alle ordrer utenlands dreper verftsinvesteringer. Ingen annen skipsbyggingsnasjon ville drømme om å skaffe egne fartøyer på denne måten, sier Smith til The Mirror.

Planen omfatter også at Samferdselsdepartementet skal bruke 206 millioner pund på å utvikle nullutslippsfartøyer.