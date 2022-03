I fjerde kvartal fikk Hav Group et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 30,9 millioner kroner, mot minus 7,3 millioner kroner i samme periode året før.

Det tilsvarer en margin på 13,7 prosent.

Resultatet før skatt ble samtidig mangedoblet og endte på 22,6 millioner kroner.

Konsernsjef Gunnar Larsen beskriver kvartalet som «tilfredsstillende, med solid aktivitetsnivå og marginer».

– Vi ser at det stilles stadig strengere miljøkrav til den maritime næringen, og vi vil utnytte vår kunnskap, teknologi og produkter innen digitalisering og bærekraft for å møte disse kravene. Vi har en solid plattform for å utvide våre ledende posisjoner for å bidra til det grønne skiftet i maritim og marin industri, sier han i en kommentar til tallene.

Selskapet gjentar målet om en omsetning på 1,3 milliarder kroner i 2025, med periodiske svingninger som gjenspeiler den prosjektdrevne strategien.

Bedre 2021

For 2021 som helhet, hadde Hav Group en omsetning på 916,7 millioner kroner. Ifølge Larsen er dette i tråd med tidligere guiding. Til sammenligning hadde gruppen en omsetning på 646,4 millioner kroner året før.

Samtidig tredoblet driftsresultatet seg og endte på 92,2 millioner kroner i fjor.

Den eksterne ordreboken falt derimot i fjerde kvartal og var på 382 millioner kroner ved utgangen av året.

Kontantbeholdningen var samtidig på 376 millioner kroner, mot bare 34 millioner året før.

Rapporten her.



Hav Group (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 224,5 143,1 Driftsresultat (EBIT) 25,4 –12,0 Resultat før skatt 22,6 6,2 Resultat etter skatt 36,0 15,8