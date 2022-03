Yara stopper innkjøp fra Russland

Gjødselprodusenten Yara har stoppet innkjøpene fra leverandører som kan kobles til russiske sanksjonerte enheter og personer, som et resultat av ytterligere EU-sanksjoner som ble implementert 9. mars, ifølge en børsmelding.

Selskapet vurderer også det detaljerte omfanget og virkningene av sanksjonene.

Yara skal bruke det globale produksjonssystemet for å forsyne kundene og sikre kontinuitet i forsyningskjedene, men selskapet gjentar bekymringen for global matsikkerhet.

Yara oppfordrer myndighetene til å handle for å beskytte matforsyningskjedene og for å redusere avhengigheten til Russland, fremgår det av meldingen.

Gjødselgiganten varslet onsdag 9. mars at de trapper ned produksjonen av ammoniakk og urea ved anlegg i Italia og Frankrike. Innen utgangen av uken vil selskapets produksjon være kuttet ned til 45 prosent av kapasiteten.

Eksportstans

Torsdag steg Yara-aksjen 4,6 prosent etter at Russland ifølge flere medierapporter midlertidig suspenderer gjødseleksporten.

Russiske gjødselprodusenter ble i forrige uke oppfordret til å stanse eksporten.

Ifølge rapportene sier president Vladimir Putin at situasjonen i gjødselmarkedene stadig forverres og at prisene kan stige videre.

Stengte ned onsdag

Onsdag morgen meldte Yara at det midlertidig stenger ned produksjonen i Ferrara-anlegget i Italia og Le Havre-anlegget i Frankrike som følge av de høye prisene på naturgass. Anleggene skal ha en kombinert årlig kapasitet på én million tonn ammoniakk og 0,9 millioner tonn urea.

I tillegg skal Yaras europeiske ammoniakk- og ureaproduksjon produsere på 45 prosent av kapasiteten ved slutten av uken.

– Yara har en betydelig produksjonsfleksibilitet, som reduserer sannsynligheten for at de taper penger, de kan slå ned på gassen og kjøpe ammoniakk fra andre steder for å balansere produksjonen og sikre lønnsomheten, uttalte analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities til Finansavisen.