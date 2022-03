Kongsberg Automotive leverte et svakere fjerde kvartal enn fjoråret både på topplinjen og driftsresultatet. Grunnen er forsyningskjedeutfordringer i halvledermarkedet.

Selskapet leverte likevel på linje med sin siste guiding.

Justert driftsresultat endte på 8,3 millioner euro i fjerde kvartal 2021, mot 18,1 millioner euro i samme periode året før.

Kongsberg Automotives Q4 (Mill. EUR) Q4/21 Q4/20 Driftsinntekter 205,7 209,1 Driftsresultat 8,3 18,1 Resultat før skatt 5,2 6,6 Resultat etter skatt 0,5 6,1



EBITDA var 15,2 millioner euro i kvartalet mot 25,1 millioner i fjor, av en omsetning på 206 millioner euro mot 209 millioner året før. Resultat før skatt endte på 5,2 millioner euro mot 6,6 millioner kroner.

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen tror kontraheringsbølgen er over for denne gang

Dropper guiding

Kongsberg Automotive vil ikke fremlegge en guiding for 2022 som følge av den geopolitiske- og økonomiske usikkerheten.

– Vi kjenner til vår direkte påvirkning og den er som sagt begrenset, men vi kjenner ikke til de indirekte effektene, sier konsernsjefen, ifølge TDN Direkt.



Selskapet viser under presentasjonen til at det har vært en nedgang i global passasjer- og lastebilproduksjon de siste kvartalene.

– I 2021 var effekten av halvlederkrisen absolutt til stede, sier Buchheim.

Uten denne usikkerheten ville Kongsberg Automotive ha forventet omsetningsvekst i 2022 med tilsvarende eller litt lavere justert driftsresultat enn i 2021, betinget av tilgjengelige leveranser og leveransekostnader.

Kongsberg Automotive vil nøye følge utvikling av situasjonen, og publisere guiding så snart dette kan bli gjort på en pålitelig måte, heter det.

Girer opp

«Fjerde kvartal, og faktisk hele året, har vært både utfordrende og transformerende for selskapet vårt. Vi er glade for å se at forbedringer vi har implementert som det første giret i vårt Shift Gear-program har fått oss til å takle forsyningskjedeforstyrrelser og oppnå guidingen vi ga i fjor», sier konsernsjef Jörg Buchheim.

Buckheim sier at selskapet nå er i gang med andre gir av programmet som innbefatter avhending av avdelingene Interior Comfort Systems og Light Duty Cables. Det gjør at selskapet kan fokusere mer på den delen av driften med høyere margin.

Letter på sløret

Kongsberg Automotive ser en omsetning i første kvartal 2022 på nivå med første kvartal 2021.

– I første kvartal var omsetningen vår ganske stabil, vi var på et lignende nivå som i første kvartal 2021, så det er lovende. Men igjen på grunn av denne krigssituasjonen er vi veldig forsiktige med å gi en guiding på det nåværende stadiet, sier finansdirektør Frank Heffter under kvartalspresentasjonen.



Bransjen ser veldig positive utsikter på langsikt og det er bare et spørsmål om tid før man går tilbake til normalen, ifølge Joerg Buchheim.

Buchheim legger til at i fjerde kvartal 2021 ser man en økt effekt fra råvareprisøkningene og effekter av det pågående halvlederproblemet.