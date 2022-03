Yara vil ikke sende ut listepriser

Yara International vil ikke sende listepriser i nærmeste fremtid på nitratprodukter i Europa som følge av situasjonen i markedet og konflikten i Ukraina. Det opplyser IR-direktør Silje Ingeberg Nygaard i Yara til TDN Direkt tirsdag.



– Det er veldig volatile markedsforhold og det er mer krevende enn vanlig for markedet å finne prisen. Derfor er det ikke optimalt fra et kommersielt ståsted å sende ut listepriser, men heller jobbe med kundene direkte, sier hun.



Når det ikke gjøres prisannonseringer er det heller ikke nødvendigvis et bestemt tidspunkt prisendringer trer i kraft.



– Prisene har steget veldig mye i det siste, så vi prøver heller å jobbe med markedet og følge prisen, sier hun.



Yara bekrefter til TDN Direkt en rapport fra Profercy, som ifølge SpareBank 1 Markets rapporterte en ny pris fra Yara for kalsium ammoniumnitrat (CAN) på 980 euro pr. tonn. Det er opp 192 euro pr. tonn fra meglerhusets seneste prisvurdering på fredag.

TDN Direkt