Bergen Carbon Solutions' anlegg i Mosjøen utvikler seg i henhold til planen

Utviklingen av Bergen Carbon Solutions' første fullskala produksjonsanlegg i Mosjøen utvikler seg i henhold til planen og selskapet tar sikte på byggestart i løpet av andre kvartal 2022 med produksjonsstart i første halvår 2023.

Prosjektet vil fortsette, men nå gjennom Carbon Development Solutions AS, som er et datterselskap hvor Bergen Carbon Solutions eier to tredjedeler og Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF en tredjedel, opplyses det.

«2022 blir et spennende år for selskapet, og det er styrets vurdering at Bergen Carbon Solutions er godt posisjonert og forberedt på å realisere gjeldende planer og markedspotensial», heter det ellers i meldingen.

(TDN Direkt)