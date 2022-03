Det danske bryggeriet Carlsberg er sterkt eksponert i det russiske markedet og risikoen for at selskapet skal få nasjonalisert virksomheten i landet har økt markant etter et besøk fra russiske myndigheter, melder avisen Børsen, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Carlsberg adm. direktør Cees' t Hart opplyser i et intervju at selskapet fikk tre ulike muligheter av de russiske tjenestemennene som besøkte virksomheten.

Det første alternativet er å fortsette produksjonen, som nå er suspendert, nøyaktig slik den var før Russlands invasjon av Ukraina. Da vil ikke russiske myndigheter gripe inn.

Alternativ nummer to er at driften overdras i sin helhet på russiske hender, og det tredje alternativet er at Carlsberg må legge ned hele produksjonen og si opp alle ansatte.

«Beskjeden er ekstremt bekymringsfull. Den handler om nasjonalisering, beslagleggelse av produksjonen og samtidig snakk om å svare selskaper som stopper eller legger ned virksomheten i Russland», sier Cees' t Hart til avisen.

Russiske arkitekter

Den russiske ambassadøren i Danmark har satt sine egne ord på truslene i en debattartikkel i avisen Politiken, hvor han gir uttrykk for at bedrifter kan nasjonaliseres.

Visestatsministeren Andrei Belousov har stått i spissen som arkitekten bak de tre alternativene.

I 2021 sto Russland og Ukraina for 13 prosent av konsernets omsetning og drøyt 9 prosent av driftsresultatet, ifølge Nyhetsbyrån Direkt. Etter Russlands invasjon av Ukraina trakk det danske bryggeriet resultatprognosen i forrige uke for hele 2022.

Selskapet har også sluttet å selge produktene sine i Russland.

Carlsberg har ikke sendt ut noen offisiell pressemelding på besøket, men det har tidligere sendt ut meldinger om situasjonen i Russland og donasjoner til Ukraina.