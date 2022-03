Nutrien planlegger å øke produksjonskapasiteten for kaliumgjødselproduksjonen til omtrent 15 millioner tonn i 2022, en økning på nesten én million tonn sammenlignet med tidligere forventninger. Størstedelen av ytterligere volum forventes å bli produsert i andre halvår, ifølge en melding fra selskapet.

«Konsekvensene av konflikten i Ukraina strekker seg utover Øst-Europa ettersom en forstyrrelse i forsyningen av viktige landbruks- gjødsel- og energivarer kan ha implikasjoner for global matsikkerhet», sier fungerende konsernsjef Ken Seitz i selskapet.

Nutrien venter en liten økning i driftsinntektene i 2022.

Videre sa CF Industries onsdag at selskapet vil øke gjødselforsendelser til amerikanske kyster for å kompensere for nedgangen i eksporten fra Russland.

«Historisk sett har mye av den russiske importen kommet spesielt inn via østkysten, og vi prøver å gjøre opp for mangelen ved å flytte våre tonn dit», sa konsernsjef Tony Will ifølge Reuters.

CF Industries har forsinket vedlikeholdsarbeid ved et av sine seks anlegg i Donaldsonville til andre halvår for å unngå å ta anlegget offline.

«Anlegget kjører mindre effektivt enn det ville gjort, men det er fortsatt bedre å ha det online», sa han.

Selskapets evne til å øke produksjonen er generelt begrenset fordi det prøver å drive anlegg på maksimal kapasitet hele året.

«Vi flytter så mye produkt vi kan akkurat nå med eiendelene vi har tilgjengelig», sa han.

(TDN Direkt)