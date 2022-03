Industritopp får kraftig lønns- og bonusskutt

General Electrics adm. direktør Larry Culp vil ta et 67 prosent kutt i insentivbonusen i år etter at aksjonærene avviste kompensasjonspakken hans i en sjelden irettesettelse over lederlønninger, melder Reuters.

I den årlige fullmaktserklæringen fremgår det at insentivordningen knyttet til aksjer, blir redusert til 5 millioner fra 15 millioner for 2022.

General Electric oppga også at Culps årlige kompensasjon var på rundt 22,7 millioner dollar, ned 69 prosent fra 2020, på grunn av reduksjonen i aksjeopsjoner.

Motstand mot høye kompensasjoner for lederne har blitt mer vanlig for de store selskapene på aksjonærforsamlingene. Blant S&P 500 var det rekordmange 16 selskaper som fikk avvist lederlønningene av mer enn halvparten av aksjonærene. Det er en oppgang på 10 i 2020 og 7 i 2019.

Som en del av Culps forlengelse av ansettelseskontrakten til 2024, kansellerte General Electric i 2020 gamle aksjer han hadde fått og ga ham nye aksjer knyttet til lavere økonomiske mål.

Til tross for insentivkuttet kan kompensasjonspakken til Larry Culp ende på totalt 230 millioner dollar frem mot 2024.

Porsche Taycan Cross Turismo 4S er dobbelt så dyr som BMW i4 M50, men er den dobbelt så bra? Finansavisen Motor har testet begge bilene mot hverandre på Rudskogen Motorsenter for å finne svaret.

Bekymrede aksjonærer

Omtrent 57,7 prosent av General Electric-aksjonærene avviste i fjor lønnsavtalen, melder Reuters.

General Electric skriver i fullmaktserklæringen at styret hadde samlet tilbakemeldinger fra aksjonærer og forsøkt å adressere bekymringer knyttet til kompensasjonssaker.

Mens de forsvarte 2020-bevilgningen, sa selskapet at styret ikke har til hensikt å inngå en lignende endring av konsernsjefens ansettelsesavtale i fremtiden.

General Electrics årlige aksjonærmøte er planlagt i mai.