Yara-sjefen om krise: – Hjerteskjærende

– Det er ikke lenger spørsmål om vi får en matvarekrise. Spørsmålet er hvor stor den blir, sier konsernsjef Svein Tore Holsether til NTB.

Da Yara gikk inn i 2022, var det med to bekymringer. Den ene var virkningene av klimaendringene. Den andre var matsikkerheten som følge av at produksjonskostnadene for gjødsel og matproduksjon har gått opp.

– Så kommer krigen i Ukraina som ikke bare driver drivstoffprisene opp, men som slår enda hardere ut på matvaresikkerheten. Mat er også energi, og man bruker energi for å produsere mat, sier Holsether til NTB.

Han deler de dystre utsiktene som sjefen for Verdens matvareprogram David Beasley nylig ga overfor New York Times: «Ukraina-krigen har bare lagt en ny katastrofe på toppen av en katastrofe. Ingenting etter andre verdenskrig er i nærheten av å være sammenlignbart med det vi opplever nå.»

– Må ta mat fra de sultne

Den fredsprisvinnende hjelpeorganisasjonen holder 125 millioner mennesker i live, men opplever at de månedlige kostnadene har økt med 622 millioner kroner – tilsvarende dagsrasjoner til 3,1 millioner mennesker.

– Vi må ta mat fra de som er sultne og gi til dem som sulter, sier Beasley.

Toppsjefen i den verdensledende innsatsprodusenten for matproduksjon frykter nesten like mye hva som ikke skjer i den nordlige halvkule framover enn det som faktisk skjer. Avlinger som ikke kommer i jorda nå, blir ikke sårt savnet før de mangler til høsten.

– De første konsekvensene har vi allerede sett med store prisøkninger på likvide avlinger. Dette kom før krigen i Ukraina. Det tar tid før den fulle effekten slår til. Men når den først slår til, er det altfor sent å gjøre noe med det. Matvareproduksjon er ikke noe du kan slå på og av, sier Holsether.

For avhengige av Russland

Han viser til at Ukraina og Russland står for 30 prosent av verdens hveteproduksjon, 20 prosent av verdens mais- og 80 prosent av verdens solsikkeoljeproduksjon.

– I tillegg er Russland en stor leverandør av gass som man bruker til produksjon av gjødsel i Europa. Russland er også en viktig leverandør av mineraler inn i et globalt matsystem. Gjødsel består av de tre hovednæringsstoffene nitrogen, fosfat og kalium. Russland er store på alle tre. Matsystemet er altfor avhengig av Russland. Det må man gjøre noe med. Yara jobber for å redusere denne avhengigheten, sier Holsether.

Mat ikke tilgjengelig

Den store forskjellen nå sammenlignet med forrige matvarekrise i 2007–2008 er at det nå ikke bare handler om høye priser, men også om tilgjengelighet. Dette treffer ulikt i verden. I Europa og Nord-Amerika handler dette om inflasjon i matprisene.

– I resten av verden handler det om at mat ikke lenger blir tilgjengelig. Jeg snakket med lederen for FNs matvareprogram i helgen. Det han forteller, er helt hjerteskjærende. Allerede nå halverer de matvarerasjonene, og tallet på mennesker som er på vei mot sult, er veldig mye verre nå enn de 44 millionene de regnet ved årsskiftet, sier Yara-sjefen.

NTB