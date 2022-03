Kjerstin Braaten ny sjef for Aker Solutions-avdeling

Aker Solutions har ansatt Kjerstin Kleyne Braaten.

Hun skal jobbe som direktør for leveranser til akvakultur, som er et av vekstområdene for konsernet.

– Vi ser flere kunder som planlegger nye oppdrettsprosjekter, og vi forventer at noen av disse vil gå i gang med utbygging av anlegg allerede i løpet av de neste 12 månedene. Vi tror dette gir mulighet for å utvikle nye industrimuligheter til prosjekter i Norge og i utvalgte områder rundt om i verden, sier Braaten.