Trøbbel ved Quantafuels petromkjemiske anlegg i den danske byen Skive har ligget som en tungt teppe over aksjen. Aksjonærene kunne imidlertid trekke et lettelsens sukk mandag.

Aksjen skjøt opp 30 prosent, etter at selskapet meddelte at anlegget endelig prosesserer plast i henhold til selskapets interne krav.

– Vi har manglet å se er høy nok oppetid og kapasitet i en sammenhengende periode. Det er en problemstilling vi har jobbet systematisk med, og det er arbeid som vi nå høster fruktene av, sier konsernsjef Lars Rosenløv.

Viktig milepæl

Rosenløv er selvsagt fornøyd med hva Quantafuel nå har oppnådd. Han påpeker samtidig at det fortsatt gjenstår mye arbeid for selskapet.

– Dette er et viktig gjennombrudd for selskapet og for kjemisk resirkulering. Poenget med proof of concept er å vise at anlegget fungerer, men i prosessindustri kan man alltid optimalisere anlegget, og det skal vi fortsette med, sier han.

Etter flere utsettelser har presset økt på Quantafuel. I februar kollapset selskapet på Oslo Børs etter at en mekanisk feil i brannkammeret på en av produksjonslinjene på Skive. Ikke lenge før hadde det nettopp blitt hentet 400 millioner kroner til ekspansjon.

Nå er det blitt gjort reparasjoner, og selskapet har fått anlegget til prosessere plast tilsvarende 16.000 tonn årlig. Det gir en oppetid på under 80 prosent, som er under det Quantafuel har sagt de skal klare for nye anlegg.

– Det er en del av utfordringene vi står overfor. Sånn er prosessindustri. Det er en stadig optimalisering. Det er en viktig digresjon at vi gjør en ting på Skive, og en annen ting er det vi tar med oss til nye anlegg, sier Rosenløv.