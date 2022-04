Yara-topp om Hegra-prosjektet: – Det er rett og slett strategiske hensyn

Aker Clean Hydrogen, Statkraft og Yara er godt omforent med løsningen om at to av selskapene trekker seg ut på eiersiden av Hegra-prosjektet.

Yara vil nå fortsette prosjektet med samme styrke uten de to partnerne, sier Magnus Ankarstrand, leder for Yara Clean Ammonia, til TDN Direkt.

– Yara fortsetter prosjektet som før, men vi valgt det sånn at vi på eiersiden kjører prosjektet alene. Det er rett og slett strategiske hensyn fra de forskjellige selskapene rundt hvordan de ønsker å prioritere, sier Ankarstrand og legger til:

– Vi er godt omforent om den løsningen.

Nettoen lik

På spørsmål om hva mulighetsstudien har vist – og om noen forhold har endret seg siden annonseringen av prosjektet i fjor, svarer Ankarstrand:

– Mulighetsstudien har konkludert med at prosjektet ser lovende ut og legger grunnlaget for mer detaljerte tekniske studier. Det er både ting som ser vanskeligere ut og ting som ser enklere ut sammenlignet med for ett år siden. Men nettoen er ganske lik.

Også kostnadsbildet har utviklet seg omtrent som forventet.

– Vi har ikke fått noen overraskelser så langt som vi ikke hadde regnet med.

Dermed opprettholdes også målet om ferdigstillelse av prosjektet innen 2026.

– Det er omtrent den tidslinjen vi har. I et så stort prosjekt er det jo alltid ting som kan skyves litt frem og tilbake, men det viktigste for Yara er å fjerne 800.000 tonn CO2 innen 2030, som jo henger sammen med klimamålene til Norge.

Ingen estimat

Fremover vil Yara fortsette prosjektet med full styrke.

– Nå er det hardt arbeid med tekniske studier og vi jobber aktivt på markedssiden globalt for å få utviklet markedet, sier Ankarstrand, som også opplyser at byggingen av demonstrasjonsanlegget for prosjektet er i full gang på Herøya.

– Det anlegget er viktig for den tekniske og kommersielle læringen vår inn mot det store prosjektet.

Hva gjelder når en kan vente endelig investeringsbeslutning på prosjektet kan ikke Ankarstrand gi noe estimat.

– Men arbeidet fortsetter med full styrke, er beskjeden fra Ankarstrand.

TDN Direkt har vært i kontakt med Aker Clean Hydrogen, men selskapet ønsker ikke å gi noen videre detaljer rundt hvorfor de trekker seg ut av prosjektet.

