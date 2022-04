Vow bygger stor pyrolysereaktor

Vow starter byggingen av en storskala pyrolysereaktor for produksjon av biokarbon og syntesegass, ifølge en melding torsdag.



Reaktoren skal bygges og leveres innen utgangen av 2022 av C.H. Evensen Industriovner, det nylig oppkjøpte selskapet og nå et heleid datterselskap i Vow-gruppen.



Reaktoren vil kunne produsere opptil 100 gwh syntesegass og 10.000 tonn biokarbon basert på skogbruksrester og trevirke. Mengden biokarbon gjør det mulig å fange opp til 30.000 tonn CO2 som ellers ville ha blitt sluppet ut i atmosfæren.



I form av kapasitet for enkelte industriapplikasjoner, kan én Evensen-reaktor erstatte fem til seks Biogreen prosesslinjer, fremgår det.

