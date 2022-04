Torsdag dropper SpareBank 1 Markets sin kjøpsanbefaling på Scatec og nedgraderer til hold. Kursmålet nedjusteres fra 140 til 133 kroner pr. aksje

«Vår nedgradering kommer som et resultat av en sterk aksjekursutvikling den seneste tiden, i kombinasjon med sikkerhetsstilt gjeld i Ukraina som har kommet til vår oppmerksomhet», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt. Som kilde henviser meglerhuset til selskapets årsrapport der gjelden i Ukraina omtales.

Meglerhuset verdsetter i analysen Scatecs eierandeler i Ukraina til null, og peker også på at selskapet er i brudd med avtalen med det ukrainske Chigrin-prosjektet og at gjelden tilknyttet dette må restruktureres.

Hittil i år er Scatec-aksjen ned 14,5 prosent, mens den det seneste året har falt 46,7 prosent. Torsdag formiddag handles Scatec til 131,7 kroner.

Da Russland invaderte Ukraina i slutten av februar måtte Scatec stanse sin produksjon i landet hvor de har fem solparker og rundt 60 ansatte. Tidligere denne uken ble det kjent at produksjonen er gjenopptatt i landet som i fjor utgjorde 6 prosent av selskapets kraftinntekter.

Fornybarselskapet Scatec har rundt 60 ansatte og fem solparker i Ukraina som alle måtte stenge produksjonen da krigen brøt ut. Her forklarer påtroppende konsernsjef Terje Pilskog hva som er siste nytt.

Reprising

I et intervju med Økonominyhetene på FATV denne uken sa påtroppende adm. direktør i Scatec Terje Pilskog at hele sektoren har vært gjennom en reprising, og at det for ham fremover vil være fokus på å levere prosjektene som ligger i backloggen.

– I fjor høst annonserte vi at vi måtte ta noen prosjekter ut av backlog. Nå må vi vise at vi kan levere, så bygger vi opp kredibiliteten over tid, sa Pilskog i sendingen.

Forrige uke tok Arctic-analytiker Adrian Bergem opp dekning på Scatec, med en hold-anbefaling og et kursmål på 140 kroner. Etter en tredobling i pipelinen mener Bergem det er lit ytterligere vekst å hente i selskapet, og at aksjen slik sett er riktig priset.