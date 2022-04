Vil gjenoppbygge europeisk solproduksjon

EU-kommisjonen vil gjøre det som trengs for å gjenoppbygge Europas solenergiproduksjonsindustri, som en del av EUs planer om raskt å redusere avhengigheten av russisk naturgass.



Det sier EUs energikommissær Kadri Simson torsdag, ifølge Reuters.



– Vi må returnere solenergiproduksjonen til Europa, og EU-kommisjonen har viljen til å gjøre alt som skal til for å få det til, og en del av det er å se på mulige finansieringsmuligheter, sa Kadri Simson på en solenergikonferanse i Brussel.



Kina anses generelt for å ha vært vellykket innen solenergiproduksjon de seneste årene.

(TDN Direkt)