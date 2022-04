Hydro tar nye Russland-grep

Hydro reduserer ytterligere sine forpliktelser med russiske motparter, fremgår det av en melding torsdag.

Selskapet har allerede redusert sine kontraktsmessige forpliktelser, men er i ferd med å redusere ytterligere forpliktelsene for 2022.

Hydro fortsetter dialogen med sine motparter, med sikte på å redusere forpliktelsene ytterligere uten å bryte kontraktene, skrives det. Det kan imidlertid resultere i ytterligere overføring av midler til russiske motparter gjennom en forpliktelse til å betale erstatning for kontraktsbrudd. Selskapet innser at dette kan ta lengre tid enn ønsket for noen av forpliktelsene, til tross for innsatsen som nå legges ned, heter det i meldingen.

(TDN Direkt)