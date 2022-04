– Westcontrol mangler en krets som blir bredt brukt, og som de er avhengige av i produksjonen av elbilladere. Det har vært stans i utsendelser fra Kina. Kretsen produseres i Taiwan, testes i Thailand og shippes via Hongkong. Det er både logistikk og utfordringer med delemangel som forplanter seg i verdikjeden, sier midlertidig finansdirektør i selskapet, Kristian Sæther, til TDN Direkt fredag.



Han er imidlertid klar på at selskapet vil klare å hente inn igjen produksjonen i mai.



– Gitt opplysningene jeg har i dag vil jeg si at jeg er trygg på det. Men jeg forventer ut over sommeren at blir produksjonen bra og vi forventer å ta det igjen. Slik det ser ut nå er garantert store volumer fremover.



Han er videre klar på at Zaptec har gjort alt de kan for å unngå situasjonen.



–Vi har gjort alt vi kan i alle retninger. Men komponentmarkedet er utfordrende generelt. Vi er ikke unike i den situasjonen, andre produsenter er i samme situasjon. Det er veldig mange komponenter i hver lader og vi har prøvd å unngå denne situasjonen, men ikke klart det med kretsen som nå mangler.