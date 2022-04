Hydro-anlegg låner 200 mill. dollar

Alunorte har signert et lån på 200 millioner dollar knyttet til bærekraftmål for å gjennomføre prosjektet med å erstatte tungolje med naturgass, opplyses det i en melding.

Den sjuårige lånefasiliteten er strukturert som et lån med en swap til fast rente, hvor avtalene er knyttet til bærekraftmål. Seks av Alunortes banker deltok i finansieringen: BNPP, som koordinator og bærekraftskoordinator, DNB som agent for lånefasiliteten og Citi som swap-koordinator. Credit Agricole, ING og Itau deltok også.

Prisingen av lånet og swappen vil være knyttet til resultatene av selskapets mål om reduksjon av klimagassutslipp som blant annet skal nås gjennom prosjektet ved endring av brensel fra olje til gass.

Dette er Alunortes første lån med en kobling til bærekraft, og derivatet med en tilsvarende kobling er det første av sitt slag som er inngått i det brasilianske markedet.

– Alunorte-prosjektet er et av de viktigste prosjektene for å levere på Hydros bærekraftambisjoner om å redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2030. Det gode samarbeidet med bankene våre har gjort det mulig for oss å skape en løsning som knytter lønnsomhet og bærekraft sammen, sier Pål Kildemo, finansdirektør i Hydro.

Alunorte-prosjektet vil erstatte tungolje med naturgass ved Alunorte aluminaraffineri i Brasil. Drivstoffbyttet vil redusere raffineriets årlige CO2-utslipp med 700.000 tonn når det er ferdigstilt.

(TDN Direkt)