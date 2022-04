Siden 2019 har Kongsberg Maritime og Bergen Engines hatt en «single route to market»- avtale om Bergen Engines' motorer til det kommersielle, maritime markedet.

Partene signert fredag et prinsippdokument om peker en avslutning av den eksisterende avtalen mellom dem fra 30. juni 2022. Avtalen skulle i utgangspunktet hatt en varighet på fem år.

I tillegg til nysalg har Kongsberg Maritime stått for service på installerte motorer fra Bergen Engines, i fjor resulterte det i 679 millioner kroner i driftsinntekter for Kongsberg Maritime.

I forbindelse med at avtalen avsluttes vil Bergen Engines ta over et delelager og betale en ukjent kompensasjon for tapt inntjening til Kongsberg Maritime.

Salgsdrama

I februar 2020 ble det kjent at Rolls Royce etter en strategisk vurdering ønsket å selge motorprodusenten på Hordvikneset.

Et års tid senere ble det meldt at selskapet selges til TMH Group, verdens fjerde største leverandør av jernbanemateriell for 150 millioner euro. Slik ble det imidlertid ikke. Ettersom TMH er basert i Russland, og Bergen Engines produserer og vedlikeholder motorer til norske forsvarsskip stanset regjeringen salget.

Istedet fikk den britiske mangemilliardæren Anthony Langley tilslaget på motorfabrikken til en langt lavere sum, vel 655 millioner kroner.

«Jeg ser for meg at virksomheten i økende grad skal fokusere på grønne landbaserte mikronett-prosjekter. Men jeg ser samtidig at vi skal fortsette å betjene marine og andre tradisjonelle markeder i mange år fremover,» uttalte Langley da han ble lansert som mulig kjøper i fjor sommer.



Briten, som overtok eierskapet ved årsskiftet, var i fjor høst på besøk hos Bergen Engines, han ga da uttrykk for at det ville kunne komme oppsigelser ved motorfabrikken.