Sikret 366 millioner i havvindsinntekter

Kongsberg Maritime har vunnet to kontrakter til en samlet verdi av 38 millioner euro, fremgår det av meldinger fra Kongsberg Gruppen.

Det tilsvarer rundt 366 millioner kroner.

Maersk-fartøy

Den ene gjelder levering av en teknologipakke til et havvindsinstallasjonsfartøy som er under bygging ved Singapore-verftet Sembcorp for Maersk Supply Service. Denne kontrakten er verdt 18 millioner euro.

Det aktuelle fartøyet ventes å jobbe mot det amerikanske markedet for fornybar energi, og ventes ferdigstilt i 2025.

IWS-fartøyer

Den andre kontrakten gjelder levering av utstyrspakker til to såkalte «commissioning service operation»-fartøyer, CSOV-er, for Integrated Wind Solutions (IWS). Verdien av denne kontrakten er 20 millioner euro.

Disse to fartøyene skal leveres i første halvår 2024. De skal bygges ved China Merchant Heavy Industries, et verft Kongsberg Maritime har lange relasjoner til, opplyses det.

«IWS har allerede to identiske fartøy i kontrakt som skal leveres i 2023 og opsjoner for leveranse av to til som gjør at det totale antall fartøy i serien kan komme opp i seks», heter det.

Kongsberg Maritime fikk i juni i fjor en kontrakt til 250 millioner kroner for leveranser til to havvindfartøyer som bygges for IWS-selskapet Awind.

Måneden etter meldte Kongsberg Gruppen om en kontrakt verdt 49 millioner euro for levering av teknologi til to nye vindinstallasjonsfartøyer som bygges for Cadeler. Disse ventes å være ferdige i 2024 og 2025.