– Det blir enda mer enn to prosent, sier tidligere Nato-sjef Anders Fogh Rasmussen om forsvarsbudsjettene fremover. Han referer til det gamle målet om at alle land i Nato skulle øke budsjettene sine til to prosent av BNP. Nå tror han det blir mer og ser særlig en markant endring i Tyskland. Klippet er fra et intervjuet før Nor-Shipping 2022.