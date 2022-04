Lanserer batteritilbud i Frankrike og Polen

Otovo vil lansere energilagring i hjemmet for kunder i Frankrike og Polen, opplyses det i en børsmelding.

For Otovo dobles omtrent ordrestørrelsen når salget inkluderer batteri. En huseier som legger lagring til deres solsystem, kan bruke elektrisiteten som ble generert i løpet av dagen i nattetimene også.

I første kvartal 2022 har batteritilkobling vært over to tredjedeler i Tyskland og Italia, som er de sterkeste markedene for batterier i Europa for tiden. I Spania inkluderer mer enn ett av fire salg et batteri.

Otovo tilbyr batterier fra Huawei, BYD og LG i størrelser fra 5 kWh til 22 kWh, og ønsker å legge til flere alternativer for kunder som ønsker ettermontering eller frittstående løsninger, heter det.

