Høyner i Yara – ser 30 prosent oppside

SpareBank1 Markets høyner kursmålet på Yara fra 550 til 600 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling.

I en oppdatering mandag kveld skriver meglerhuset at Yara drar nytte av høyere energipriser, ettersom høyere energipriser har ført til høyere marginer for selskapets verdiøkende produkter – samtidig som selskapet er i stand til å bruke sitt nettverk til ammoniakkforsyning og dermed utnytte forskjeller i energikostnader på tvers av regioner.

Meglerhuset øker estimatene for resultat pr. aksje (EPS) for 2022 og 2023 med henholdsvis 27 og 17 prosent, og verdsetter selskapet til en P/E på 7,8 og 9,2 for henholdsvis 2023 og 2024.

Yara stiger tirsdag formiddag 0,7 prosent til 460,20 kroner på Oslo Børs, og SpareBank1 Markets ser dermed en oppside i aksjen på 30 prosent fra dagens nivåer.

(TDN Direkt)