Ny fiskebåtkontrakt til Vard

Tirsdag ble verftsgruppen Vard tildelt en kontrakt for design og bygging av en hekktråler for Deutsche Fischfang-Union (DFFU) i Tyskland. Kontraktsverdien er på i overkant av 500 millioner kroner.

I januar fikk Vard også en kontrakt for bygging av en tråler for Nergård, og måneden etter fikk verftet kontrakter for bygging av seks fjernstyrte offshoreskip for Ocean Infinity.

Hekktråleren som bygges for DFFU er utviklet av Vard Design i Ålesund, skroget blir bygget ved Vard Braila i Romania og blir utstyrt og levert fra Vard Brattvaag i første kvartal 2024.

– DFFU har et langvarig forhold til norske skipsbyggere og leverandører. Vi ønsker å bygge videre på det grunnlaget og styrke båndene våre til norsk verftsindustri ytterligere, sier styremedlem Baldvin Thorsteinsson i DFFU i en melding.

All produksjon på havet

Tråleren vil ha en lengde på 84 meter, en bredde på 16,7 meter og ha overnattingskapasitet til 34 personer.

Fartøyet vil være utstyrt med de nyeste løsningene for produksjon om bord, der all fangst vil bli prosessert, pakket og lagret i frysere eller kjølerom på fartøyet. Skipet vil blant annet ha en lastekapasitet for frosne produkter på rundt 2.200 kubikkmeter fordelt på to dekk.

Vard Electro skal levere en komplett SeaQ-pakke til tråleren, som inkluderer avanserte bro-, energi- og automasjonsløsninger. Seaonic vil levere vinsjer og kraner.

– Denne kontrakten viser konkurranseevnen til verdikjeden vår, og vil bidra til aktivitet hos flere virksomheter i Vards nettverk, sier salgssjef Torgeir D. Folland i Vard i meldingen.