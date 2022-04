Elkem har inngått et samarbeid med Hydro og Altor for samarbeid med intensjon om å akselerere veksten til Vianode, opplyses det i en børsmelding.

En investeringsbeslutning for et potensielt førstefaseanlegg på Herøya forventes i første halvdel av 2022. Hydro og Altor vil hver ha en eierandel på 30 prosent i Vianode, mens Elkem beholder den resterende eierandelen på 40 prosent.

To milliarder

Anlegget på Herøya vil ha cirka 100 ansatte og produsere grafitt for mer enn 20.000 elbiler pr år. Et potensielt fullskala-anlegg vil produsere grafitt for mer enn en million elbiler pr år.

De totale investeringene i førstefaseanlegget og forberedelser til fullskalaanlegg er beregnet til rundt to milliarder kroner.

Utviklingen er avhengig av avklaringer rundt rammebetingelser, herunder offentlige støttemekanismer og langsiktig tilgang til konkurransedyktig fornybar energi og nettinfrastruktur. Transaksjonen avhenger av formell godkjenning fra partene og regulatoriske godkjenninger, inkludert konkurransemyndigheter.

Vianode har utviklet en rekke syntetiske grafittprodukter for batterier med unike ytelsesegenskaper og produsert med betydelig lavere CO2-utslipp enn dagens standardmaterialer. I dag inneholder elektriske kjøretøy (EV) i gjennomsnitt 40-70 kilo grafitt, som representerer en viktig komponent av batteriet.

– Grønt industriløft

– Jeg vil gratulere partene med et veldig spennende industriarbeid. Den norske regjeringen har store ambisjoner om et grønt industriløft hvor batterier er ett av seks fokusområder. (…) Det er slike prosjekter og partnerskap vi ønsker mer av når vi nå skal gå gjennom den største restruktureringen av den norske økonomien noensinne, kommenterer næringsminister Jan Christian Vestre.

Elkem-sjef Helge Aasen trekker frem at markedet for batterimaterialer vokser i en eksponentiell fart, og at utviklingen av bærekraftige verdikjeder vil bli helt avgjørende for det grønne skiftet.

– Vianode har som mål å bli en ledende produsent av bærekraftige batterimaterialer, og dette representerer en attraktiv vekstmulighet for Elkem. Hydro og Altor tilfører begge betydelig erfaring og ekspertise i det å utvikle store industriprosjekter i batteriverdikjeden. Gjennom komplementære egenskaper vil partnerskapet med Hydro og Altor bidra til å gjøre Vianode til et svært verdifullt bidrag til den europeiske batteriverdikjeden, sier Aasen.

(TDN Direkt)