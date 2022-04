Commeo spesialiserer seg på energilagring og energistyringsløsninger. Avtalen gjelder kjøp av 54,9 prosent av selskapet, som har hovedkontor i Wallenhorst, sysselsetter 50 personer og omsatte for 3,5 millioner euro i 2021.

Det er ikke kjent hva Arendals Fossekompani (AFK) betaler for aksjeposten.

– Viktig brikke

– Vi har betydelig kompetanse på energiløsninger i AFK, og Commeo blir en viktig brikke i vår nye batterisatsning Ampwell. Her skal vi bruke kompetansen fra Volue og EDF Induction og fra andre deler av AFK til å bygge et økosystem for batteriløsningersier AFKs konsernsjef Ørjan Svanevik til Finansavisen.

– Vi har store planer for Ampwell og det ligger an til å bli et interessant år, sier Svanevik.

Commeo leverer også kontrollenheter og programvare for overvåkning og datalogging. Selskapet planlegger å bygge en ny fabrikk.

– Noe av det beste



– Vi har sett på mange selskaper og Commeo-teknologien og teamet er noe av de beste vi har funnet, sier AFK-sjefen.

Det tyske selskapet setter sammen battericeller som det kjøper inn og lager så store racks med batterier for lagring av strøm. Dette brukes blant annet av ladeparker både for å styrke strømtilførselen, time kjøp av strøm til gunstige prisperioder og for å bruke batteriene når prisen er høy.

– Commeo er ekstremt gode på energilagring og -håndtering, og de kommersielle batteri-rackene er svært godt mottatt i markedet. Systemet brukes til å glatte ut toppene i energiforbruket ved at batteripakkene brukes når energiprisene er høye, noe som mildt sagt er etterspurt i dagens volatile energimarked, sier Svanevik.