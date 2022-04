Investorlegende Warren Buffett har kjøpt aksjer for 37 milliarder kroner i tech-gamlingen HP. Det satte fyr på aksjen på Wall Street i går og aksjen skjøt opp nesten 15 prosent.

Nå er det likevel flere meldinger som kommer fra flere meglerhus, blant annet Barcalys, som sier at PC og tech-salg kommer til å falle i årene som kommer. Det er vanskeligheter i verdikjeden med viktige deler og Barclays velger derfor å stå på sidelinjen for å få oversikt over hvor stor en eventuell korreksjon blir.

Spår opptur

Carnegies Morten Normann spår all-time high i industriselskapet Elkem. Han tror aksjen kan stige til 60 kroner – nesten 60 prosent over dagens kurs.

Onsdag kom meldingen om at selskapet samarbeider med blant annet Hydro om gigantfabrikk som lager råstoff til elbilbatterier og fabrikken skal ha en verdi på hele 20 milliarder kroner.

Både Nordeas Hans-Erik Jacobsen og ABGs Martin Melbye oppjusterer også kursmålet til 44 og 45 kroner. Fremdeles rundt 15 prosent oppside fra dagens kurs.

Se videoen for hele aksjetipset om Warren Buffetts investering i HP, Elkem og AutoStore.