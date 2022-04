Nils K. Selte ny Orkla-sjef

Orkla-styret har utnevnt Nils K. Selte som ny konsernsjef fra 11. april. Han overtar etter Jaan Ivar Semlitsch, som har ledet konsernet siden august 2019.

- Vi går nå inn i en fase hvor det kreves en ny form for ledelse. Orklas styre har sammen med Semlitsch blitt enige om at det beste for Orkla er at det blir et lederskifte. Strategien som ble kommunisert på Orklas kapitalmarkedsdag den 23. november i fjor ligger fast, men styret ønsker å akselerere implementeringen av denne, sier styreleder Stein Erik Hagen.

– Vi ønsker å etablere en mer verdiskapende struktur og kultur i konsernet med større selvstendighet og ansvar for de enkelte virksomhetene. Nils K. Selte kjenner Orkla godt. Han har lang erfaring i å lede store strukturelle endringer og utvikle porteføljeselskaper, legger han til.

Sentral mann i Hagens Canica

Selte har siden 2001 vært ansatt i Stein Erik Hagens familieselskap Canica, både som finansdirektør og adm. direktør. Han har vært medlem av Orklas styre siden 2014, og har i samme periode ledet Orklas revisjonsutvalg.

I en egen pressemelding opplyser Canica Norge at Jan Ole Stangeland går fra stillingen som finansdirektør til ny administrerende direktør.

Samtidig har Orkla utnevnt Atle Vidar Nagel Johansen til konserndirektør for merkevarevirksomheten, som vil bestå av fire forretningsområder: Orkla Foods, Orkla India, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care. Han vil rapportere til konsernsjefen.

– Stått godt i krevende tider

Avtroppende konsernsjef Semlitsch trekker frem at Orkla har stått seg godt i krevende tider med økte råvarepriser.

– I tillegg er det gjennom denne perioden i mine øyne gjennomført gode strukturelle grep innenfor flere forretningsområder. Det operative har naturlig nok hatt mer fokus gjennom slike spesielle tider, og Orklas verdier har stått fjellstøtt: Til å stole på, modig og inspirerende. Det er et Orkla som er godt rustet for fremtiden, avslutter han.